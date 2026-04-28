Konteyner gemisi Sarıyer'de karaya oturdu, Boğaz trafiği durduruldu
Konteyner gemisi Sarıyer'de karaya oturdu, Boğaz trafiği durduruldu

Konteyner gemisi Sarıyer'de karaya oturdu, Boğaz trafiği durduruldu
28.04.2026 03:27  Güncelleme: 04:18
İstanbul Boğazı'nda seyreden 148 metre uzunluğundaki KAPPA isimli konteyner gemisi Yeniköy önlerinde karaya oturdu. Ekipler kurtarma çalışması başlatırken, boğaz trafiği çift yönde geçici olarak askıya alındı.

Sarıyer'de karaya oturan konteyner gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda seyreden "KAPPA" isimli 148 metre uzunluğundaki konteyner gemisi, Yeniköy önlerinde karaya oturdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, konteyner gemisinin kurtarılması için çalışma başlattı.

İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı

KEGM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Rusya'dan Kocaeli'ye kılavuz kaptan alarak seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde karaya oturan KAPPA isimli 148 metre boyundaki konteyner gemisi için KURTARMA-5 ve KURTARMA-6 römorkörlerimiz ile balık adam ekibimiz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konteyner gemisi Sarıyer'de karaya oturdu, Boğaz trafiği durduruldu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Konteyner gemisi Sarıyer'de karaya oturdu, Boğaz trafiği durduruldu - Son Dakika
