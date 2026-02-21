Konteyner Kente Silahlı Saldırı: 2 Ölü

ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI
Konteyner kentteki silahlı saldırıda ölen eşi Cemile Yıldırım'ın (40) ardından, Hüseyin Yıldırım (45) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çiftin kızları Melike Yıldırım'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Alican GÜMÜŞ-Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN,(Hatay),
