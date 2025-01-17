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Kahramanmaraş'taki konteyner kentte karne heyecanı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesinde konteyner kentteki Karacasu Ferhuş İlkokulu'nda öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremi sonrası konteyner kentte eğitime başlayan okul, yarıyıl tatiline girerken hem öğrenciler hem de veliler için anlamlı bir gün yaşandı. Konteyner kentteki okul, çocukların eğitimden geri kalmamalarını sağlarken, tatil öncesi dağıtılan karnelerle onların motivasyonunu artırmayı hedefliyor. Veliler ve öğretmenler, bu özel günün hem bir dönemin kapanışı hem de yeni başlangıçlar için bir fırsat olduğunu ifade etti.

Okul Müdürü Sadi Bağcı, karne dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, "Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş İlkokulundayız. Öğrencilerimiz karne sevinci ile beraber yarıyıl tatiline girecek. Birinci dönem başında konteyner kent okulu olarak 850 öğrenci ile başladık. Buradaki velilerimizin deprem konutlarına yerleşmesi ile beraber öğrencilerimiz yarı yarıya azalmış durumda. Şu an 475 öğrencimiz ile eğitimimize devam ediyoruz. Öğrencilerimize yarı yıl tatilinde iyi tatiller diliyorum" dedi.

Minik öğrenciler ise tatil sürecinde ödevlerini yapıp arkadaşları ile vakit geçireceklerini söyledi.