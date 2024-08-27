Konteyner Taşıyan Tırların Üst Geçitlere Çarpması Kazalara Neden Oluyor - Son Dakika
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Konteyner Taşıyan Tırların Üst Geçitlere Çarpması Kazalara Neden Oluyor

Uzmanlar, konteyner taşıyan tırların üst geçit veya alt geçitlere çarpması sonucu meydana gelen kazaların nedeninin dikkat edilmeyen yükseklik sorunu olduğunu belirtiyor. Bakırköy sahil yolu Rauf Orbay Caddesi Florya istikametinde bulunan Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarpan tırlar kimi zaman yaralanmalı bazen de ölümlü kazalara yol açıyor. Bu tür kazaların önüne geçmek için teknolojiden faydalanılması ve cezai müeyyidelerin artırılması gerektiği vurgulanıyor.

27.08.2024 19:17
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Uzmanlar, özellikle konteyner taşıyan tırların üst geçit veya alt geçitlere çarpması sonucu meydana gelen kazalara, araçlarda dikkat edilmeyen yükseklik sorununun neden olduğunu belirtiyor.

Bakırköy sahil yolu Rauf Orbay Caddesi Florya istikametinde bulunan Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarpan tırlar kimi zaman yaralanmalı bazen de ölümlü kazalara yol açıyor.

Bu kavşakta 11 Mart'ta üst geçide çarpan tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Aynı yerde 19 Temmuz'da ise yine bir tırın üst geçide çarparak devrilmesi sonucu sürücünün yaralandığı kaza meydana geldi.

Bugün kavşaktaki üst geçide çarpan tırın, yanından geçen İETT otobüsünün üzerine doğru devrilmesi sonucu yaşanan kazada 6 kişi yaralandı.

Farklı zamanlarda meydana gelen 3 kaza, bu alt geçitte "Neden bu kadar çok kaza oluyor? sorusunu akıllara getirdi.

"Şoförlerin köprü, üst ve alt geçitlerin yüksekliklerine dikkat etmemeleri kazaları tetikliyor"

Yaşanan kazalara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Trafikte Ortak Akıl Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, tır şoförlerinin köprü ile üst ve alt geçitlerin yüksekliklerine dikkat etmemelerinin kazaları tetiklediğini vurguladı.

Bu tür kazaların yaşanmaması için teknolojiden faydalanılması gerektiğine işaret eden Ilıcalı, "Bu tür kazaların önüne geçmek için tırlarda yükseklik sensörleri kullanılmalı, ayrıca köprü ve yollara kurulacak akıllı sistemlerle sesli uyarılar yapılarak kazalar önlenebilir. Bireysel düzeyde de cezai müeyyidelerin artırılması gerekiyor." dedi.

Ilıcalı, kazaların yüksek oranda insan hatasıyla yaşandığına dikkat çekerek, bu konuda toplumdaki bireylerin küçük yaşlarda bilinçlendirilmesi, cezaların da daha caydırıcı olması gerektiğinin altını çizdi.

"Üst geçidin bulunduğu noktada genellikle konteyner taşıyan tırlar çarpıyor"

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TTKÖD) Genel Başkan Yardımcısı Alpay Lök, üst geçidin bulunduğu noktada genellikle konteyner taşıyan tırların çarptığını, bu yük taşıyan tırlarda yükseklik sorunu bulunduğunu belirtti.

Lojistik taşıma yapan firmaların tır ve yükün toplam yüksekliğine göre İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları tarafından güzergahlarının belirlenmesinin önemli olduğunu aktaran Lök, bu tür kazaların yaşanmaması için firmaların güzergahlarını iyi belirlemesi ve denetimlerini de yapması gerektiğini vurguladı.

Lök, üst geçidin bulunduğu notada trafik levhalarının bulunmasına rağmen kazaların yaşandığına dikkati çekerek, tırların bu güzergahlara girmesinin engellenmesi gerektiğini kaydetti.

Bugün yaşanan kazanın ucuz atlatıldığını dile getiren Lök, aynı noktada tekrar kazaların yaşanmaması için yetkili kurumların tüm tarafların içinde bulunduğu bir çalışma yapması gerektiğini vurguladı.

"Şoförlerin yola çıkarken yüklerinin yüksekliklerini kontrol etmesi önemli"

Alpay Lök, kurumsal denetimin önemine işaret ederek, kazalarda tek sorumlu olarak tır şoförünün görülmemesi gerektiğini, şirketlerin de bu konuda yükümlülüklerinin bulunduğunu anlattı.

Tırların da kendileri için belirlenen yol güzergahlarını kullanmaması nedeniyle kazaların yaşandığını anlatan Lök, şoförlerin yola çıkarken yüklerinin yüksekliklerini kontrol etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Lök, Rauf Orbay Caddesi'ni kullanan konteyner taşıyan tırların ortalama 1,5 ayda bir aynı noktada kaza yaptığına dikkati çekerek, "Trafik kazaları bir nedenden olmuyor. Birden fazla neden bir araya geliyor, öyle oluyor. Burada da birden fazla neden var. Bunlardan iki tanesi de tırın olması gerekenden daha yüksek olması. Zaten oradan geçmeyin diye işaretler var, onların dikkate alınmaması." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konteyner Taşıyan Tırların Üst Geçitlere Çarpması Kazalara Neden Oluyor - Son Dakika

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