Kontrolden Çıkan Kamyon İki İş Yerine Girdi

Hatay'ın Defne ilçesinde kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun 2 iş yerine girdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

M.S.A. idaresindeki 31 RS 882 plakalı hafriyat kamyonu, Subaşı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak önce park halindeki motosiklete çarptı.

Hafriyat kamyonu daha sonra yol kenarındaki ekmek fırını ile mezeci dükkanına girdi.

Yaralananın olmadığı kazada motosiklet ile iş yerlerinde hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, hafriyat kamyonunu kullanan ve sürücü belgesi olmadığı tespit edilen M.S.A. ile araç sahibi A.A'ya toplam 98 bin 703 lira ceza kesti.