Kontrolden Çıkan Otomobilin Kusuru Yüzde 75 Yüklenici Firmada - Son Dakika
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Kontrolden Çıkan Otomobilin Kusuru Yüzde 75 Yüklenici Firmada

Kontrolden Çıkan Otomobilin Kusuru Yüzde 75 Yüklenici Firmada

Karaman'da mıcırlı yolda meydana gelen kazada hayatını kaybeden hemşire Seycan Alan'ın ölümüne ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporunda, yüklenici firma yüzde 75 asli kusurlu bulundu. Daha önceki raporda asli kusurlu bulunan Alan'ın bu kez yüzde 25 tali kusurlu olduğu belirtilirken, yol yapımını gerçekleştiren firma rapora itirazda bulundu. Seycan Alan'ın ailesi ise Karayolları Genel Müdürlüğü'ne tazminat davası açtı.

02.06.2024 11:41
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KARAMAN'da mıcırlı yolda kontrolden çıkıp, 15 metre yükseklikten uçan otomobilin sürücüsü hemşire Seycan Alan'ın (26) ölümüne ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporunda, yüklenici firma yüzde 75 asli kusurlu bulundu. Daha önceki raporda asli kusurlu bulunan Seycan Alan'ın bu kez yüzde 25 tali kusurlu olduğu vurgulanırken, yol yapım çalışmasını gerçekleştiren yüklenici firma rapora itirazda bulundu.

Kaza, 9 Nisan 2021'de saat 16.30 sıralarında Seyran Mahallesi'nde yapım çalışması devam eden yolda meydana geldi. Ermenek Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Seycan Alan, mesai bitiminde 41 GP 401 plakalı otomobiliyle evine gitmek için yola çıktı. Mıcırlı yolda Alan'ın kontrolünden çıkan otomobil, 15 metre yükseklikten uçtuktan sonra evin duvarına çarpıp, ters döndü. Ağır yaralanan Alan, ambulansla çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Buradaki müdahale sonrası Konya'daki hastaneye sevk edilen Alan, yolda hayatını kaybetti. Seycan Alan'ın kazadan 1,5 ay önce eş durumundan Ermenek'e atandığı, uzman çavuş olan eşi Mahmut Alan ile Ramazan Bayramı'ndan sonra düğün yapmayı planladıkları belirtildi. Kaza anı da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

SORUŞTURMADA TAKİPSİZLİK KARARI

Kazadan sonra Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Seycan Alan'ın ailesi ile eşi Mahmut Alan, yol kenarında bariyerlerin olmaması nedeniyle Karayolları 3'üncü Bölge Müdürlüğü'nden şikayetçi oldu. Hazırlanan dosya, Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderildi. Dosyada inceleme yapan bilirkişi heyeti, düzenlediği raporda 'araç sürücüsü Seycan Alan'ın yolun durumunu da göz önünde bulundurmak suretiyle eğimli ve virajlı mahalde aracının hızını azaltıp yavaş seyretmesi gerekirken bu hususlara özen göstermediği, uygun olmayan hızla geldiği olay yerinde sevk ve idare hatası göstererek direksiyon hakimiyetini kaybettiği, dikkatsiz, tedbirsiz ve kurallara aykırı hareketleri nedeniyle asli kusurlu olduğu tespit edilmiştir' ifadelerine yer verildi. Bunun üzerine Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı, takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı.

BU KEZ TAZMİNAT DAVASI AÇTILAR

Seycan Alan'ı ailesi, bu kez Ermenek Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Karayolları Genel Müdürlüğü'ne tazminat davası açtı. Mahkemenin atadığı uzman bilirkişi heyetinin yeni yazdığı raporda, yol yapım çalışmasını gerçekleştiren yüklenici firmanın yüzde 75 asli kusurlu olduğu belirtilerek, "Yola giriş yapan sürücü Seycan Alan sevk ve idaresindeki 41 GP 401 plaka sayılı otomobil ile kontrolünü kaybederek savrulup, korkuluk bulunmayan 15 metre yükseklikten yere düşerek ağır yaralanarak vefat ettiği kazanın oluşumunda; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolu trafik güvenliği 13'üncü maddesine göre, kara yolunun yapımı, bakımı, işletilmesi ile görevli ve sorumlu bütün kuruluşlar, kara yolu yapısını, trafik güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmakla yükümlüdür. Trafiği düzenlemede kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile benzeri trafik işaretleri, kara yolunun yapımı, bakımı, işletilmesi ile görevli kuruluşlarca temin ve tesis edilerek sürekliliği ve işlerliği sağlanır maddelerini ihlal ettiği anlaşıldığından yüzde 75 oranında asli kusurlu olduğu" ifadelerine yer verildi.

RAPOR, DAVANIN SEYRİNİ BELİRLEYECEK

Raporda ayrıca Seycan Alan'ın hızını, kullandığı aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle yüzde 25 oranında tali kusurlu olduğu görüşüne varıldı. Yol yapım çalışmasını gerçekleştiren yüklenici firma ise bilirkişi heyeti raporuna itirazda bulundu. Rapor, onanması için Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderildi. İhtisas Dairesi'nin kararına göre de tazminat davasının seyri belirlenecek.

Kaynak: DHA

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