Konut Fiyatlarındaki Artışın Yavaşlaması Konut Sektörünü Hareketlendirecek

Ankara Tüm Emlakçılar Esnaf Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, Merkez Bankası Başkası Fatih Karahan'ın "Konut fiyatlarındaki artışın yavaşlaması, hizmet fiyatlarındaki ataletin azalmasına katkıda bulunacak" açıklamasıyla ilgili "Yılın ikinci yarısında enflasyonun gidişatına göre konut sektörünün daha da hareketleneceğini düşünüyoruz" dedi.
ATEM Başkanı Hakan Akçam, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın konut fiyatları hakkındaki açıklamasını değerlendirdi. Akçam, şunları kaydetti:
"Sayın Karahan, hizmet enflasyonundaki katılığın önemli bir sebebi olan kiraların gösterge olarak yakından takip edildiğini belirterek konut fiyatlarındaki yüksek artış kiralara gecikmeli ve yüksek bir şekilde yansıdığını söyledi. Sıkılaştırma sonrasında büyük kentlerde konut kira artış hızının yavaşladığından da bahseden Sayın Başkan, konut fiyatlarındaki artışın yavaşlaması hizmet fiyatlarındaki ataletin azalmasına katkıda bulunacağını belirtti. Biz 2024 yılına ilişkin emlak piyasandaki öngörülerimizi paylaşırken aşağı yukarı aynı şeyleri söylemiştik. Merkez Bankası Başkanı ile aynı şeyleri düşünmek bizi sevindirdi.
"KONUT FİYATLARI BİR SÜRE DÜŞÜŞ YAŞAYACAK VE ARTIŞ ORANI BÖYLELİKLE YAVAŞLAYACAK"
2024'ün yılının ilk 6 ayında konut fiyatlarında düşüş yaşanacağını bekliyorduk ve nihayetinde hemen hemen yüzde 20 düşüş yaşandı. Çünkü konutunu satamayan kişi ya da firma bir müddet sonra fiyat indirimine gidebiliyor. Birçok başka nedenden dolayı konut fiyatları şu süreçte düştü. Yılın ikinci yarısında ise enflasyonun gidişatına göre konut sektörünün daha da hareketleneceğini düşünüyoruz. Merkez Bankası Başkanı'nın da dediği gibi enflasyon tahmin edildiği seyirde devam ederse ilk etapta konut fiyatlarına ve satışlarına da yansıyacak. Bizim tahminimize göre konut fiyatları bir süre düşüş yaşayacak ve artış oranı böylelikle yavaşlayacak. Bir noktada konut fiyatlarının bir süre sabitleneceğini düşünüyoruz, öyle olursa bu da konut sektörünü hareketlendirecek, ev alış satışı artacaktır diye düşünüyoruz. Eğer konut piyasası tahmin ettiğimiz gibi seyrederse ev kiralarının fiyatını da etkileyecektir ve ev kiralarında büyük artışlar yaşanmayacaktır. Kentsel dönüşüm süreci de hızlanırsa konut açığı yavaş yavaş kapanacaktır."
AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah." dedi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.
AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin askerlerinin bulunduğu General Gorod Askeri Kampı'na silahlı saldırı düzelendi. Saldırıda 2'si Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı, 5 asker hayatını kaybetti. Eğitimini tamamlayan askerlerin silahlarını teslim aldığı törenin hemen ardından yaşanan olayı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, yaralanan BAE'li üst düzey görevli Albay Mohamed bin Mubarak'ın ise durumunun kritik olduğu belirtildi.
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla Muş'ta düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkan Feyat Asya, on yıllık dönem süresince halka hizmet anlayışıyla vatandaşların gönlüne dokunduğunu belirtti.
ABD'nin California eyaletinde, 6 kişiyi taşıyan helikopter Mojave Çölü'ne düştü. Kazada yaşamını yitirenlerin olduğu öğrenilirken ölü sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Güncel › Konut Fiyatlarındaki Artışın Yavaşlaması Konut Sektörünü Hareketlendirecek - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?