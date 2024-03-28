Konya Akıncılar Platformu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı - Son Dakika
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Konya Akıncılar Platformu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı

Konya Akıncılar Platformu, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı destekleyeceğini açıkladı

Konya Akıncılar Platformu Başkanı Ahmet Poçanoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarını destekleyeceklerini açıkladı.

28.03.2024 16:24
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Konya Akıncılar Platformu Başkanı Ahmet Poçanoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarını destekleyeceklerini açıkladı.

Poçanoğlu, Türk Eğitim Yardımlaşma Araştırma Derneği'nde platform üyeleri adına yaptığı basın açıklamasında, 31 Mart Pazar günü tarihi ve zor bir seçim yapılacağını belirtti.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ı eleştiren Poçanoğlu, şunları kaydetti:

"Özgün bir düşünce olarak ortaya çıkan ve insanımıza yeni bir heyecan ve diriliş vaat eden 'Milli Görüş' fikrinin lideri Necmettin Erbakan hocamız, hayatı iman ve cihat olarak yaşadı, yaşattı. Lakin hocamızın manevi mirası ve davası ne yazık ki mirasyedi ellerde savrulmalar yaşamaktadır. Necmettin Erbakan hocamızın oğlu Fatih Erbakan ve partisi çilesiz ve emeksiz elde ettiği imkan ve nimetlerle imtihan olmakta. Erbakan hocamızın yolunun varisi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Nice bedeller ödeyerek ve büyük mücadelelerle elde ettiğimiz özgürlüklerimizi, baş örtümüzü, kutsal değerlerimizi, vatan savunmamızı ve camilerimizi kaybetmemek için Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alıyoruz."

Kaynak: AA

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