Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı COP31'de sahne aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'daki COP31'in Yeşil Bölge'sindeki Büyük Amfi Tiyatro'da Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı sahne aldı. Otizmli ve Down sendromlu gençlerin performansını izleyen yerli ve yabancı misafirler marşın ritmine uyarak dans etti ve takımı alkışladı.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı gösteri yaptı.
COP31'in Yeşil Bölge'ndeki Büyük Amfi Tiyatro alanında otizmli ve Down sendromlu gençlerden oluşan takım sahne aldı.
Alana giriş yapan bazı yabancı katılımcılar ve yerli misafirler mehteran marşını duyunca ritme uyarak dans etti ve mehter takımını??????? alkışladı.
Gençlerin mehter performansını katılımcılar ve misafirler cep telefonuyla görüntüledi.
Kaynak: AA
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