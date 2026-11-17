Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı gösteri yaptı.

COP31'in Yeşil Bölge'ndeki Büyük Amfi Tiyatro alanında otizmli ve Down sendromlu gençlerden oluşan takım sahne aldı.

Alana giriş yapan bazı yabancı katılımcılar ve yerli misafirler mehteran marşını duyunca ritme uyarak dans etti ve mehter takımını??????? alkışladı.

Gençlerin mehter performansını katılımcılar ve misafirler cep telefonuyla görüntüledi.