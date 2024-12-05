Konya Çevre Yolu'nda 2. Etapta Sona Gelindi

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AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, yapımı devam eden Konya Çevre Yolu Projesinde 2. etap çalışmalarında sona gelindiğini bildirdi.

Angı, yaptığı yazılı açıklamada, Konya Çevre Yolu'nun 122. kilometre uzunluğa sahip olacağını ifade etti.

Projeyle Konya-Afyonkarahisar, Konya- Ankara ve Konya- Aksaray yolları arasında ulaşımın sağlanacağını anlatan Angı, 2. etaptaki çalışmaların sonuna yaklaşıldığını belirtti.

Çalışmaları yakından takip ettiklerini vurgulayan Angı, şunları kaydetti.

"Konya-Afyonkarahisar ile Konya-Aksaray yolları arasındaki 30 kilometrelik kesimin açılışı aralık ayının sonuna yetişecek. Projenin geri kalan kesimi olan Konya-Aksaray ve Konya- Adana yolunda ise çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Toplam 16 kilometre uzunluğundaki yolun 3 kilometresi tamamlandı. Kalan 13 kilometrelik kesimde ise toprak işleri ve menfez imalatlarında çalışmalar sürdürülüyor. 2025 yılında bu kesimde yoğunlaşacak çalışmaların yıl sonuna tamamlanması planlanıyor."