Konya\'da 1 milyon 649 bin 704 seçmen oy kullanacak

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Konya Valisi Vahdettin Özkan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Konya'da 1 milyon 649 bin 704 seçmenin 5 bin 365 sandıkta oy verme işlemini gerçekleştireceğini ifade etti.

Vali Özkan, DSİ 4 Bölge Misafirhanesinde, Vali Yardımcıları Hacı İbrahim Türkoğlu ve Vali Yardımcısı Sait Arcaklıoğlu, 31 ilçe kaymakamı, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile toplantı yaptı.

Yaklaşan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili tedbirleri değerlendiklerini ve genel asayiş, suç ve suçlular ile mücadeledeki son durumu konuştuklarını belirten Özkan, "Konya'mız huzur şehri, Konya'mıza tarım şehri, sanayi şehri, kültür şehri, spor şehri deniliyor. Çok önemli özelliklerinden birisi de tarihten gelen dayanışmanın, sivil toplum ruhunun hakim olduğu, yardımlaşmanın ve huzurun cari olduğu bir şehir. Şehrimizin avantajlarından birisi de suç ve suçlulara müsamahanın daha az olduğu, iyiye, güzele koşturma yönündeki temayülün daha ağırlıklı olduğunu ifade edebilirim. Bu huzur, istikrar ortamının muhafazasına tedbirler alacağız." diye konuştu.

Özkan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi gerekli hazırlıkların tamamlandığını ifade ederek, Konya'da 1 milyon 649 bin 704 seçmenin 5 bin 365 sandıkta oy kullanacağını belirtti.

Seçimlerde 6 bin 437 polis, 2 bin 326 jandarma olmak üzere toplam 8 bin 763 personelin görev başında olacağını vurgulayan Özkan, "Seçimle ilgili bu çalışmalarımız nitelikli bir şekilde etkin, yaygın ve koordineli bir şekilde devam edecektir. Kaymakamlarımız ilçelerinde bu toplantıları yapıp risk analizlerini yaparak tedbirler alacaktır. Adli makamlarımızın gözetim ve denetiminde geçecek olan seçimlerin hayırlı olmasını, kazasız belasız bir şekilde atlatılmasını temenni ederim." dedi.

Suç ve suçlularla mücadele

Konya'da meydana gelen asayiş olayları, suç ve suçlu ile mücadeledeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Özkan, son 9 ayda malvarlığına karşı işlenen, evden hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlarda aydınlatma oranının yüzde 91 olduğunu, 59 cinayet olayının ise tamamının aydınlatıldığını vurguladı.

Son 2 ayda hapis cezalı aranan 846 kişinin yakalandığını ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"İl Jandarma Komutanlığınca 17 Ocak'ta icra edilen operasyonda Çumra ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından kiralanan depolardan 1 Kasım 2023'te buğday çalınması olayı ile ilgili 11 şüpheli yakalanmış, 3'ü tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol almıştır. Sarayönü ilçesinde 29 Ocak'ta kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı olayında, 2 bin 430 adet sikke ve 164 adet tarihi obje ele geçirilmiş, yakalanan 3 şüpheli adli kontrol almıştır. Son 2 ayda İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, 8 yağma olayında yakalanan 24 şüpheliden 11'i tutuklanmış, motosiklet hırsızlığı olaylarında 1 zanlı tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, piyasa değeri toplam 190 bin lira olan 5 motosiklet bulunarak sahiplerini teslim edilmiştir. Yapılan 98 kayıp şahıs müracaatında 91 şahıs bulunmuş, 8'inin aranmasına devam edilmektedir. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda da 46 aranan şahıs yakalanmış, 15 şahıs tutuklanmıştır."

Özkan, son 2 ayda PKK, DEAŞ ve FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik 11 terör operasyonu düzenlendiğini, 50 şüphelinin gözaltına alındığını, 8'inin tutuklandığını söyledi.

Narkotik ekiplerinin çalışmalarında ise son 2 ayda 279 operasyon yapıldığını, 1373 kişinin gözaltına alındığını, 209 şüphelinin tutuklandığını dile getiren Özkan, operasyonlarda 20 kilo 370 gram esrar, 2 kilo 548 gram eroin, 7 kilo 620 gram metamfetamin ve 120 bin 787 adet sentetik ecza ele geçirildiğini belirtti. Organize suç örgütleri ile mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Özkan, 28 operasyon düzenlendiğini, 29 şüphelinin tutuklandığını ifade etti.

Konya'da 142 bin 408 göçmen yaşıyor

Özkan, geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının 120 bin 356 olduğunu, ikamet izni ile kalan 8 bin 544 ve uluslararası koruma çerçevesinde kalan 13 bin 508 kişi olmak üzere toplam göçmen sayısının 142 bin 408 olduğunu belirtti.

Özkan, 2023'te 1827, 2024'ün ilk 2 ayında 117 düzensiz göçmen yakalandığını kaydetti. Göçmenlerle ilgili son 9 aydaki 57 operasyonda 26 organizatörün tutuklandığını ifade eden Özkan, İl Emniyet Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığı (TCK-79) suçundan 14, organ doku ticareti suçundan 2 adli işlem tesis edilerek yakalanan 19 şüpheliden 11'inin tutuklandığını ve bu dosyalar kapsamında 7 aracın trafikten men edildiğini sözlerine ekledi.