Konya\'da 2. El Oyuncak Pazarı Açıldı

Konya'da 2. el oyuncak pazarında, çocuklar satışa çıkardıkları, kullanmadıkları oyuncaklarının yeniden değerlenmesini sağlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu kapsamında düzenlenen 2. el oyuncak pazarı, çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı ve toplumsal duyarlılıkları artırmayı hedefliyor.

Melikşah Pazar Alanı'nda kurulan 240 stantta, 480 öğrenci, aileleriyle, kullanmadıkları temiz ve sağlam oyuncakları satışa sunuyor.

Geri dönüşüm ve kaynakların yeniden değerlendirilmesi konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlayan organizasyonda, çocuklar pazarlık yaparak müşteri ilişkileri kurmayı, girişimciliği ve ticari pratiklerde bulunmayı da öğreniyor.

Eğitici ve eğlenceli aktivitelerin de düzenlendiği organizasyonda, sürpriz oyunlar, etkileşimli atölyeler ve sahne etkinlikleriyle çocukların sosyal becerileri geliştiriliyor.

Pazarı oyuncak almak ve etkinliklere katılmak için aileleriyle ziyaret eden çocuklar da yeni deneyimler kazanma imkanı buluyor.