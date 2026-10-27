Konya'da 3. OSB yakınında tır kamyona arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Konya'da 3. OSB yakınında tır kamyona arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da 3. Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında tır, aynı yönde giden kamyona arkadan çarptı; tır sürücüsü öldü, kamyon sürücüsü dahil 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'da, tır ile kamyonun çarpışması sonuçu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Aksaray'dan Konya istikametine seyir halinde olan Süleyman B. (33) yönetimindeki 42 EH 405 plakalı tır, 3. Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında, aynı yönde ilerleyen Serkan K. (38) idaresindeki 42 DRH 54 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, tır sürücüsü Süleyman B'nin kazada yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kazada, kamyon sürücüsü Serkan K'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma yapıldı.

Hayatını kaybeden Süleyman B'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaynak: AA
Organize Sanayi BölgesiOtomobilGüncelKonyaOSBSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
İsrail seçimlerinde katılım 1973’ten bu yana en yüksek seviyede Panikleyen Netanyahu’dan mesaj bombardımanı İsrail seçimlerinde katılım 1973'ten bu yana en yüksek seviyede! Panikleyen Netanyahu'dan mesaj bombardımanı
Bir de kayda alıp paylaştılar Tartışma yaratan tedavi yöntemi Bir de kayda alıp paylaştılar! Tartışma yaratan tedavi yöntemi
Okulda kahreden son 9 yaşındaki Ömer Halis artık hayatta değil Okulda kahreden son! 9 yaşındaki Ömer Halis artık hayatta değil
Sadettin Saran’a mahkemede “Sende var mı ondan“ sorusu Verdiği yanıt bomba Sadettin Saran'a mahkemede "Sende var mı ondan?" sorusu! Verdiği yanıt bomba
Dehşete düşüren görüntü Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor Dehşete düşüren görüntü! Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor
18:44
İstanbul’da 4 ilçe belediyesi daha Yeni Parti’ye geçti
İstanbul'da 4 ilçe belediyesi daha Yeni Parti'ye geçti
18:43
Sonunda Aziz Yıldırım da pes etti İsmail Kartal ile yollar ayrılıyor
Sonunda Aziz Yıldırım da pes etti! İsmail Kartal ile yollar ayrılıyor
18:32
Yangın daha da büyüyor Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye çok sert yanıt
Yangın daha da büyüyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok sert yanıt
18:09
Eskişehir Sivrihisar’da tır yan yattı, 41 yaşındaki sürücünün kolu koptuğu öğrenildi
Eskişehir Sivrihisar'da tır yan yattı, 41 yaşındaki sürücünün kolu koptuğu öğrenildi
18:02
Ayrılık an meselesi İsmail Kartal’ın koltuğuna 3 aday var
Ayrılık an meselesi! İsmail Kartal'ın koltuğuna 3 aday var
18:01
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte listede başı çeken 3 ilimiz
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 19:13:05. #7.12#
SON DAKİKA: Konya'da 3. OSB yakınında tır kamyona arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei