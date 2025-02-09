Konya'da 7 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Konya'da bir kamyonda 7 milyon 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kamyonda makaron taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Merkez Karatay ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, 7 milyon 100 bin makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.
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