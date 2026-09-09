Konya’da Adliye-Şehir Hastanesi tramvay hattı açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya’da Adliye-Şehir Hastanesi tramvay hattı açıldı

Konya’da Adliye-Şehir Hastanesi tramvay hattı açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KONYA Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Adliye-Şehir Hastanesi tramvay hattı açıldı.

KONYA Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Adliye- Şehir Hastanesi tramvay hattı açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Adliyeden başlayıp Şehir Hastanesi'ne kadar gelecek 1,4 kilometrelik tramvay hattımızın bugün itibarıyla fiilen açılışını gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1.4 kilometrelik Adliye-Şehir Hastanesi tramvay hattının açılışı için tören düzenlendi. Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, beraberindeki heyetle, tören alanına tramvayla geldi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni hattın Şehir Hastanesi'ne ulaşımda önemli kolaylık sağlayacağını belirtti.

Altay, "Adliyeden başlayıp Şehir Hastanesi'ne kadar gelecek 1,4 kilometrelik tramvay hattımızın bugün itibarıyla fiilen açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Özellikle bölge esnafımızın uzun süredir beklediği, Şehir Hastanesi'ne gelen vatandaşlarımızın aktarma yaparak gelmek zorunda olduğu bir işi neticelendirdik" dedi.

TOPLAM BEDELİ 20 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE

Altay, hattın devamının toplam 21.1 kilometre olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Toplam bedeli 20 milyarın üzerinde olan bu çalışma tamamlandığında Stadyumdan başlayıp Şehir Hastanesi ve Adliye'ye kadar kesintisiz 21.1 kilometre yeni bir raylı sistem hattını şehrimize kazandırmış olacağız. Tabii Bakanlığımızla yaptığımız işler bununla sınırlı değil. Özellikle Ahmet Özcan Caddesi, Şehir Caddesi, Sivas Ali Kemal Caddesi, Şehit Ömer Halis Demir Caddesi'nde Çevre yolundan başlayarak Konya içine 19 kilometrelik bir raylı sistemle ilgili son aşamaya geldik. İnşallah yakında Genel Müdürümüz Konya'ya yeni müjdeler verecek ve oradaki imalatlarımıza da bir an önce başlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: DHA

Konya Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesi, Ulaşım, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya’da Adliye-Şehir Hastanesi tramvay hattı açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurşun 12 yaşındaki Abbas’ın hayallerini vurdu Daha 2 hafta olmuştu Kurşun 12 yaşındaki Abbas'ın hayallerini vurdu! Daha 2 hafta olmuştu
Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti
Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü Ekipler anında tepesine bindi Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi
Rusya’dan Körfez’de dengeleri değiştirecek hamle Türkiye detayı dikkat çekti Rusya'dan Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti
Yaşını duyan bir daha izliyor Rahmi Koç pistin tozunu attırdı Yaşını duyan bir daha izliyor! Rahmi Koç pistin tozunu attırdı
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor

14:25
Merih Demiral’ın delirdiği anlar Soyunma odasını bastı
Merih Demiral'ın delirdiği anlar! Soyunma odasını bastı
14:13
Usta oyuncuya büyük vefasızlık Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
14:04
Öğretmen, polis, vaiz İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
12:50
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
12:08
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
11:40
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten ’Kara Haydar’ açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 14:47:35. #7.13#
SON DAKİKA: Konya’da Adliye-Şehir Hastanesi tramvay hattı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement