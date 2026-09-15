Konya'da Ahilik Haftası'nda şet kuşanma töreni düzenlendi

Konya'da Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen törende, bir gencin kalfalıktan ustalığa geçişini simgeleyen "şet kuşanma" merasimi gerçekleştirildi.

Programlar kapsamında protokol üyeleri ve esnafın da içinde bulunduğu kalabalık, Alaaddin Bulvarı'ndan Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Tarihi Bedesten Çarşısı'na yürüdü.

Konya Valisi İbrahim Akın, Kapu Camisi Meydanı'nda düzenlenen programda, Ahilik Haftası'nı kutlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Hak ve hakikati gözetme düsturunu Anadolu topraklarının kalbine mühürleyen Ahi Evran Veli'nin asırlık mirasını bugün aynı inanç ve heyecanla yad ettiklerini belirten Akın, şöyle konuştu:

"Anadolu'da toplumsal düzeni korumak, üretimi hem kaliteli hem de ahlaki kılmak amacıyla Ahi Evran Veli tarafından kurulan Ahilik Teşkilatı, insanı değerlerle inşa eden, çalışmayı ibadet sayan, hak ve hakikati ekonomi kurallarının da ötesine koyan muazzam bir medeniyet projesidir. Bu büyük teşkilatın asırlar boyu yaşamasını ve bugüne ulaşmasını sağlayan en temel sır, ustasıyla çırağını aynı ahlak terazisinde tartan medeniyetimizin özündeki o değerlerin nesilden nesile aktarılmasıdır. Zira bu aktarım, meslek sırrının ve teknik bilginin paylaşılmasından çok daha öte, dürüstlüğün, cömertliğin, başkasının hakkına riayet etmenin ve ahde vefanın da ruhlara aktarılmasıdır. Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, ecdadımızdan miras kalan bu değerlerin günümüzün ikliminde de canlı kalmasını sağlamak, ticaretin ve toplumsal hayatın merkezine ahlakı ve adaleti yerleştirmektir ve bu değerleri geleceğe taşımaktır."

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak da ahiliğin ahlak, doğruluk, dürüstlük, kardeşlik ve paylaşmanın adı olduğunu dile getirdi.

Ahiliğin insanı önceleyen bir ahlak anlayışı olduğunu vurgulayan Karabacak, "Bugün Konya'da ahilik kültürü sadece kitaplarda anlatılan bir ders, gelenek değildir. Bu kültür hala çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde, atölyelerimizde, sabahın erken saatlerinde dükkanın kepengini açan esnafımızın duasında, emeğinde ve alın terindedir." ifadesini kullandı.

Programda, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Uzbaş da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, bir gencin kalfalıktan ustalığa geçişini simgeleyen "şet kuşanma" töreni tiyatro oyuncuları tarafından temsili olarak canlandırıldı.

Daha sonra ilin ahisi, kalfası ve çırağı seçilenlere protokol üyeleri tarafından plaket verildi.

Programa merkez ilçe belediye başkanları, oda başkanları, esnaf ve çok sayıda kişi katıldı.