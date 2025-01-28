Konya'da Aile İçi Katliam: Dört Kişi Yan Yana Toprağa Verildi - Son Dakika
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Konya'da Aile İçi Katliam: Dört Kişi Yan Yana Toprağa Verildi

Konya\'da Aile İçi Katliam: Dört Kişi Yan Yana Toprağa Verildi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde Ali Tunç, babası, annesi ve kardeşini pompalı tüfekle öldürerek intihar etti. Olayın ardından aile üyeleri yan yana defnedildi. Olay öncesinde aile arasında herhangi bir sorun olmadığı, piknik yaptıkları öğrenildi.

28.01.2025 15:50  Güncelleme: 15:53
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KONYA'da babası Nurettin (50), annesi Canfeda (51) ve kardeşi Hasan Can (17) ile onları pompalı tüfekle öldürüp intihar eden Ali Tunç (28), yan yana toprağa verildi. Ali Tunç ile aile üyeleri arasında bilinen bir sorun bulunmadığı, olaydan 2 gün önce de piknik yaptıkları öğrenildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Binada oturanlar, gürültü ve silah sesleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Aile içi kavga ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, eve girdiklerinde Nurettin Tunç ile annesi Canfeda ve çocukları Ali ile Hasan Can Tunç'u pompalı tüfekle başlarından vurulmuş halde buldu. Olayda kullanılan pompalı tüfeğin Ali Tunç'un yanında olduğu görüldü. Polis, Ali Tunç'un, babası, annesi ve kardeşini öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi. Yapılan araştırmada Ali Tunç'un daha önceden herhangi bir suç kaydının olmadığını tespit edildi.

OLAYDAN ÖNCEKİ GÜN PİKNİĞE GİTMİŞLER

Aile bireylerinin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Yazır Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından 4 kişi, yan yana toprağa verildi.Ali Tunç ile aile üyeleri arasında bilinen bir sorun bulunmadığı, olaydan 2 gün önce birlikte piknik yaptıkları öğrenildi.

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Konya'da Aile İçi Katliam: Dört Kişi Yan Yana Toprağa Verildi - Son Dakika

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