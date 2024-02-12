Konya'da apartmanın bitişiğindeki kömürlükte çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Konya'da apartmanın bitişiğindeki kömürlükte çıkan yangın söndürüldü

Konya\'da apartmanın bitişiğindeki kömürlükte çıkan yangın söndürüldü

Konya'nın Kulu ilçesinde bir apartmanın bitişiğinde bulunan kaçak kömürlükte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında kömür ve odunlar zarar gördü.

12.02.2024 18:47  Güncelleme: 18:50
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Konya'nın Kulu ilçesinde apartmanın bitişiğindeki kömürlükte çıkan yangın söndürüldü.

Camikebir Mahallesinde 3 katlı apartmanın bitişiğine yabancı uyruklu Selame C. tarafından yapılan kaçak kömürlükte bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yangın çevreye sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Yangında, kömür ve odunlar yandı.

Kaynak: AA

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