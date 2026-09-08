Konya'da aracına saldırılan sürücünün şikayetiyle gözaltına alınan H.D.'ye ceza - Son Dakika
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Konya'da aracına saldırılan sürücünün şikayetiyle gözaltına alınan H.D.'ye ceza

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Konya'nın Meram ilçesinde trafikte tartıştığı kişinin aracına saldıran sürücü H.D., emniyet ekiplerince gözaltına alındı ve 380 bin lira para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün el konulurken, aracı da 60 gün trafikten men edildi; Vali Akın, trafikte şiddete müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı.

Konya'nın Meram ilçesinde tartıştığı vatandaşın aracına saldıran ve trafik kurallarını ihlal eden sürücüye 380 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Gazze Caddesi'nde bir sürücünün trafikte tartıştığı kişinin aracına saldırdığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, araca saldıran kişinin H.D. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan sürücüye, "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" fiili kapsamında toplam 380 bin lira para cezası yazıldı.

Hakkında adli işlem başlatılan H.D'nin ehliyetine 60 gün el konuldu, aracı ise 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Konya Valisi İbrahim Akın da konuyla ilgili NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Trafikte vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden hiçbir davranışa müsamaha göstermeyeceğiz. Trafikte saldırı girişiminde bulunan şahıs, emniyet birimlerimizin titiz çalışmaları sonucunda yakalanarak hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmıştır. Trafik kurallarını ihlal etmesi nedeniyle toplam 380 bin TL idari para cezası uygulanmış, sürücü belgesine el konulmuş ve aracı trafikten menedilmiştir. Trafikte şiddete ve zorbalığa asla geçit vermeyeceğiz."

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Meram, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da aracına saldırılan sürücünün şikayetiyle gözaltına alınan H.D.'ye ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da aracına saldırılan sürücünün şikayetiyle gözaltına alınan H.D.'ye ceza - Son Dakika
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