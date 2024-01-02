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Konya'da araçları kundaklayan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da araçları kundaklayan şüpheliler tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir iş yeri önünde 2 aracı kundaklayan şüpheliler tutuklandı. Polisin yaptığı soruşturma sonucunda A.S. ve E.B. isimli şüphelilerin araçları yaktığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya\'da araçları kundaklayan şüpheliler tutuklandı
02.01.2024 - 14:09,
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Konya'nın Ereğli ilçesinde bir iş yeri önünde 2 aracı kundaklayan şüpheliler tutuklandı.

Bir süre önce Hamidiye Mahallesi'nde oto yıkama işi yapılan iş yeri önünde 2 aracın yanarak kullanılmaz hale gelmesinin ardından, polisin başlattığı soruşturma sonrası araçları yakan kişilerin A.S. ve E.B. olduğu anlaşıldı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri A.S'nin bidonla akaryakıt istasyonundan benzin aldığı, E.B.'nin de yangını çıkardığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinden çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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Hamidiye, Ereğli, Konya, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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