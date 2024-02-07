Konya'da Asker Eğlencesinde Silah ve Havai Fişek Kullanımına Adli İşlem - Son Dakika
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Konya'da Asker Eğlencesinde Silah ve Havai Fişek Kullanımına Adli İşlem

Konya\'da Asker Eğlencesinde Silah ve Havai Fişek Kullanımına Adli İşlem

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen asker eğlencesinde silah ve havai fişeklerle kutlama yapan 26 kişiye, 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma' suçundan adli işlem başlatıldı.

07.02.2024 12:40  Güncelleme: 12:41
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KONYA'da, asker eğlencesinde silah ve havai fişeklerle kutlama yapan 26 kişiye, 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma' suçundan adli işlem başlatıldı.

Beyşehir ilçesi Karaali Mahallesi'nde, geçen pazar günü, askere gidecek kişiler için eğlence düzenlendi. Eğlenceye katılanlar kutlama yapmak için tabanca, av tüfeği ve havai fişek kullandı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde havai fişeklerin yoğun ateşlenmesinden dolayı, bazı kişilerin alandan uzaklaştığı görüldü. Yaşananların ardından jandarma ekipleri, eğlenceye katılan 26 kişiye, 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma' suçundan adli işlem başlattı.

Kaynak: DHA

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