Konya'nın Kulu ilçesinde attan düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konya'nın Kulu ilçesinde attan düşen kişi hayatını kaybetti

Konya\'nın Kulu ilçesinde attan düşen kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Kulu ilçesinde Alpaslan Mahallesi'ndeki çiftlikte bindiği attan düşen Ali Özkan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olan Özkan'ın cenazesi yarın Tuzyaka Mahallesi'nde defnedilecek.

21.02.2024 15:17  Güncelleme: 15:18
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Konya'nın Kulu ilçesinde attan düşerek ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alpaslan Mahallesi'ndeki çiftlikte bindiği attan düşerek ağır yaralanan Ali Özkan (49), 15 gündür tedavi gördüğü Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kulu'da esnaf olan 2 çocuk babası Özkan'ın cenazesinin yarın Tuzyaka Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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