Konya\'da Böcek İlacı Zehirlenmesi: 1 Çocuk Öldü, 6 Kişi Hastanede

KONYA'da, oturduğu evi böceklere karşı ilaçlayıp, üst katta oturan ev sahibinin torunu Ahmet Enes Temel'in (8) zehirlenerek ölümüne neden olan kiracı Suriye uyruklu Abdülkerim El Ahmed (32), 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı. Tedavisi devam eden 6 kişiden Ahmet Enes Temel'in annesi Ayşe Temel'in (40) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Olay, Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'ndeki 2 katlı evde meydana geldi. Altta katta oturan inşaat işçisi Abdülkerim El Ahmed, pazartesi günü evinin çeşitli noktalarına peçete ve kağıt üzerine böcek ilacı koyup, kapı ve pencereleri bantlayıp, ailesiyle birlikte evden ayrıldı. Üst katta oturan ev sahibi Necla Duran'ı (67) sömestir tatili nedeniyle ziyarete gelen kızı Ayşe Temel (40), torunları Fatmanur Temel (18), Yasin Temel (15) ile diğer kızının çocukları Mine Büyükgöker (17) ve Sena Gül Büyükgöker (21), çarşamba günü mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gitti.
Bu sırada anneanne Necla Duran ile evde kalan Ahmet Enes Temel de uykusunun geldiğini söyleyip yattı. Necla Duran, bir süre sonra torununun hareket etmediğini fark edince şüphelenip sağlık çalışanı bir yakınıyla konuşarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Ahmet Enes'in duran kalbini çalıştırdı. Ardından ambulansla aynı hastaneye kaldırılan Ahmet Enes, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Anneanne Necla Duran da sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Doktorlar yaptıkları tetkiklerde ailenin zehirlendiğini saptadı. Polis de evde yaptığı incelemede zehirlenmenin, kiracının evine yaptığı böcek ilacı nedeniyle olduğunu tespit etti.
KİRACI TUTUKLANDI
Bunun üzerine Abdülkerim El Ahmed, dün çalışmak için gittiği Çumra ilçesinde gözaltına alındı. İfadesinde evindeki böceklerden rahatsız olduğu için ilaçlama yaptığını belirten Ahmed, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.
Tedavisi devam eden 6 kişiden Ayşe Temel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Ahmet Enes Temel'in cenazesinin de yarın defnedilmesi bekleniyor.
?
İzmir'de gece yarısı taksici Oğuz Erge'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, katil zanlısının idam edilmesi gerektiğini belirtti. Destici, idam cezasının belli suçlar için mutlaka olması gerektiğini vurguladı ve asker, polis, kadın ve çocuklara yönelik suçlar için idam cezasının yasalarda yer almasını istedi.
İzmir'de soğukta üşümesin diye aldığı müşterisi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen taksici Oğuz Erge'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alındı. Erge'nin arkadaşları, iyi niyetinden öldürüldüğünü ve insanlık yaptığı için vurulduğunu belirtti. Oğuz Erge'nin depremzedeleri ücretsiz taşıdığı bilgisi ise herkesi duygulandırdı. Cenaze, mesai arkadaşlarının konvoyuyla Aydın'ın Söke ilçesinde defnedildi.
Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Palalı Sabri'nin eski sevgilisi şarkıcı Ebru Polat'la tatil yaptığı görüntüler yeniden gündeme geldi. Kısa süre birliktelik yaşayan ikili, yollarını ayırmıştı.
Yeniden Refah Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 45 yeni belediye başkan adayını açıkladı. Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ittifak yapılıp yapılmayacağını ise Genel Başkan Fatih Erbakan'ın basın toplantısıyla duyuracak. Şimdiye kadar 447 adayını açıklayan parti arasında eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Avukat Nihat Çiftçi ve Ankara'nın Akyurt ilçesi eski Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş da bulunuyor.
Çin'de bir baba, ilişki yaşadığı kadınla birlikte 2 yaşındaki kız ve 1 yaşındaki erkek çocuğunu 15. kattan aşağı atarak öldürdü. Baba ve ilişkisi olan kadın, idam cezasına çarptırıldı ve ceza infaz edildi. İdam yöntemi hakkında bilgi verilmezken, infaz haberine sosyal medyada destek veren paylaşımlar yapıldı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan bir şantiyede çıkan yangına müdahale etmek isteyen iki işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri çalışmalar sırasında işçilerin cansız bedenine ulaştı.
2021 Aralık ayında Kars'ın Kağızman ilçesindeki evinde ruhsatsız tabancayla başından vurulan ve intihar ettiği iddia edilen 13 yaşında kız çocuğunun töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Kız çocuğunun baba ve ağabeyi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, anne ve 2 kardeşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Malezya Af Kurulu, yolsuzluktan mahkum edilen eski Başbakan Najib Razak'ın 12 yıllık hapis cezasını yarıya indirip verilen para cezasını da büyük oranda düşürdü. Razak, kurduğu fon üzerinden yapılan yolsuzluklarda yaklaşık 9 buçuk milyar doların çalınmasından suçlanıyordu.
Son Dakika › Güncel › Konya'da Böcek İlacı Zehirlenmesi: 1 Çocuk Öldü, 6 Kişi Hastanede - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?