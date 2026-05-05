Konya'da Boğulma Tehlikesi Atlatan Sürücüye Polis Müdahalesi

05.05.2026 22:49
Konya'da erik parçası boğazına kaçan sürücü, motosikletli polislerin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Konya'da trafikte seyir halindeyken boğazına erik parçası kaçan sürücü, devriye görevindeki motosikletli polislerin Heimlich manevrasıyla rahat nefes aldı.

Selçuklu ilçesi Şefikcan Caddesi'nde minibüsüyle seyir halindeki sürücünün yediği erik parçası boğazına kaçtı.

Nefes almakta güçlük çekince panikleyen sürücü, o sırada karşı yönden gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Polis Timlerini görünce kornaya basarak yardım istedi.

Araçtan inip el işaretleriyle nefes alamadığını belirten sürücünün yardımına koşan polis ekipleri, uyguladıkları Heimlich manevrasıyla sürücünün boğazındaki erik parçasını çıkardı.

Müdahalenin ardından bir süre fenalık geçiren sürücü, nefes alışverişinin normale dönmesiyle kendine geldi.

Hayatını kurtaran polis ekiplerine teşekkür eden sürücünün yaşadığı zor anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, minibüsün durması, sürücünün inerek işaretlerle yardım istemesi ve polis memurunun yaptığı müdahale yer alıyor.

Polis ekipleri o anları anlattı

Motosikletli timin ekip şefi polis memuru Salih Bulut, AA muhabirine, karşı yönden gelen minibüsün sürücüsünün, korna çalarak işaret yaptığını söyledi.

Olaya müdahale için hızlı hareket ettiklerini anlatan Bulut, "Araçtan indi. Bize doğru yığılmaya başlayacağı esnada tuttuk. Daha sonra arkadaşım Heimlich manevrası yaparak boğazına takılan erik parçasını dışarı çıkardı. Araç sürerken ağzına bir parça erik attığını ve çıkaramadığını söyledi. Çok teşekkür etti." diye konuştu.

Vatandaşa Heimlich manevrası yapan polis memuru Celalettin Öztürk de olayın rutin devriye görevinde yaşandığını belirterek, "Acaba bir kavga mı veya başka bir sorun mu var diye aracı beklerken sürücünün araçtan inip bir anda nefes alamadığını fark ettik. Boğulduğunu fark ettim. Hemen aldığımız eğitim gereği Heimlich manevrası yaparak sürücünün soluk borusundaki cismi çıkarmaya çalıştık. Vatandaşların söylediği göre 150-200 metreden korna yaparak geliyormuş. 3-4 kere Heimlich manevrası yaparak kişinin boğazındaki erik parçası çıktı. Birkaç dakika sonra kendine geldi. Teşekkür etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

