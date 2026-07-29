Konya'da Cezaevi Memurlarına Yangın Eğitimi - Son Dakika
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Konya'da Cezaevi Memurlarına Yangın Eğitimi

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Konya'da ceza infaz kurumunda memurlara yangınla müdahale eğitimi verildi. Eğitimdeki hedefler arasında bilgi ve farkındalığın artırılması yer aldı.

Konya'da kapalı ceza infaz kurumunda görev yapan infaz ve koruma memurlarına yönelik yangına müdahale eğitimi gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, personelin yangınlara karşı bilgi, farkındalık ve ilk müdahale kapasitesinin artırılmasını amaçlayan eğitim programında, yanma ve yangın bilgisi, yangın türleri, kişisel koruyucu donanımlar, söndürme maddeleri ile yangın söndürme ekipmanlarının doğru ve güvenli kullanım yöntemlerinin ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada, acil durum ekiplerinin oluşturulması, ekiplerin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi, tahliye süreçlerinin yönetilmesi, olay anında doğru davranış biçimleri ve kurum içi müdahale organizasyonu konularında katılımcılara bilgi verildiği belirtildi.

Ceza infaz kurumlarının, kontrollü giriş ve çıkışların bulunduğu, güvenlik tedbirleri ile tahliye süreçlerinin eş zamanlı yürütülmesi gereken kritik yapılar arasında yer aldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle infaz ve koruma memurlarının yangını erken fark etmesi, doğru ekipmanı kullanması, paniği önlemesi, güvenli tahliyeyi koordine etmesi ve profesyonel müdahale ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar etkili ilk müdahaleyi gerçekleştirmesi hayati önem taşıyor. Gerçekleştirilen eğitim, ceza infaz kurumunun yangın ve acil durumlara hazırlık seviyesinin yükseltilmesine, kurum içi müdahale organizasyonunun güçlendirilmesine ve personelin kriz anlarında daha bilinçli hareket etmesine katkı sağladı."

Kaynak: AA

Güvenlik, Cezaevi, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Cezaevi Memurlarına Yangın Eğitimi - Son Dakika

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