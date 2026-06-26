Konya'da Change Operasyonu: 37 Araç Ele Geçirildi - Son Dakika
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Konya'da Change Operasyonu: 37 Araç Ele Geçirildi

Konya\'da Change Operasyonu: 37 Araç Ele Geçirildi
26.06.2026 12:20
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Konya merkezli 12 ildeki operasyonda 37 araca el konuldu, 32 şüpheli gözaltına alındı.

KONYA merkezli 12 ilde düzenlenen change araç operasyonunda 37 araca el konuldu, 32 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, deprem, trafik kazası ve yangın sonucu ağır hasar alarak tamiri mümkün olmayan araçlara ait şasi ve motor bilgilerini çalıntı, gümrük kaçağı gibi araçlarla değiştirerek 'change' işlemi yapıldığı, bu şekilde oluşturulan araçların satılarak haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Konya merkezli 12 ilde 'Oto Kapan' operasyonu düzenlendi. Operasyonda Konya'da 21, farklı şehirlerde 16 olmak üzere 37 araca el konuldu.

ARAÇLARIN PİYASA DEĞERİ 75 MİLYON TL

Ele geçirilen araçların piyasa değerinin yaklaşık 75 milyon lira olduğu, şüpheliler arasında yaklaşık 25 milyon lira tutarında suçtan kaynaklandığı değerlendirilen para transferleri yapıldığı tespit edildi. 32 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda araç satış sözleşmesi, vekaletname, tescil kaydı bulunmayan plaka ve araç ruhsatı ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Konya, Son Dakika

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