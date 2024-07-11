Konya'nın Kulu ilçesinde evinde çıkan yangından sonra haber alınamayan kadının cesedi bulundu.
Dün ilçeye 12 kilometre uzaktaki Karacadağ Mahallesi'nde yaşadıkları müstakil evde çıkan yangında Enes (42) ve annesi Ayşe Yıldırım'ın (80) yaşamını yitirmesinin ardından, jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Yangın sonrasında evde bulunamayan Kadriye Yıldırım (49), ekiplerin çalışması sonucu, Camikebir Mahallesi'nde aileye ait 4 katlı apartmanda ölü bulundu.
Yıldırım'ın cesedi, jandarma ekipleri ile savcının incelemesinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Konya'da çıkan yangında kaybolan kadının cesedi bulundu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?