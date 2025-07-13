Konya\'da Çocuk 3. Kat Düşüp Ağır Yaralandı

Konya'da bir binanın 3'üncü katından düşen 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Bodur Sokak'ta Y.D, bir binanın 3'üncü katındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Y.D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.