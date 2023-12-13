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Konya'da DEAŞ Operasyonu: 14 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Konya'da DEAŞ Operasyonu: 14 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'ın yasa dışı faaliyetlerinde görev aldığı tespit edilen bir grup hakkında operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Konya\'da DEAŞ Operasyonu: 14 Şüpheli Gözaltına Alındı
13.12.2023 - 15:13,
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Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, bir grubun terör örgütü DEAŞ'ın yasa dışı faaliyetlerinde görev aldığı tespit edildi.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 12 adrese düzenlediği operasyonda, 14 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Konya'da DEAŞ Operasyonu: 14 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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