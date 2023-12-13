Konya\'da DEAŞ Operasyonu: 14 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, bir grubun terör örgütü DEAŞ'ın yasa dışı faaliyetlerinde görev aldığı tespit edildi.
Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 12 adrese düzenlediği operasyonda, 14 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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