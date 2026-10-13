Konya\'da denetimli serbestlikte ailenin dönüştürücü gücü panelde tartışıldı

Konya'da üniversiteler ile Konya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş bilriğinde "İyileşme Aile ile Başlar: Denetimli Serbestlikte Ailenin Dönüştürücü Gücü" paneli düzenlendi.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve KTO Karatay Üniversitesi ile Konya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğiyle Gıda ve Tarım Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, alanında uzman akademisyenler farklı disiplinlerden yaklaşımlarla konuyu ele aldı.

Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan ile Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Yasin Aydın, burada yaptıkları konuşmada, panelin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Gıda ve tarım Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hatice Harmancı'nın moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Prof. Dr. Ramazan Arı "Aile İçi İletiler ve Ruhsal Senaryolar", Prof. Dr. Ertan ÖZENSEL "Toplumsal Damgalanmanın Aile Üzerindeki Etkileri", Doç. Dr. Demet Akarçay Ulutaş "Ailenin Motivasyon ve Davranış Değişikliğine Katkısı, Aile Odaklı Sosyal Hizmet Müdahaleleri" ve Doç. Dr. Hasan Bakay da "Denetimli Serbestlik Sürecinin Aile ve Psikopatoloji Eksaninde Yönetimi" sunumlarını yaptı.

Denetimli serbestlik sürecinde ailenin destekleyici ve rehabilitatif rolünün disiplinler arası bir perspektifle tartışıldığı etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.