Konya'da Eğlence Mekanında Güvenlik Görevlisi Tartışma Sonucu Tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da Eğlence Mekanında Güvenlik Görevlisi Tartışma Sonucu Tutuklandı

Konya\'da Eğlence Mekanında Güvenlik Görevlisi Tartışma Sonucu Tutuklandı

Konya'da bir eğlence mekanında tartışma sonrası güvenlik görevlisi A.C.C., O.A.'ya kasten yaralama suçlamasıyla gözaltına alındı. Tutuklanan A.C.C., duruşmada tahliye edildi. O.A. hastaneye kaldırıldı.

03.01.2025 14:58  Güncelleme: 15:00
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Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,–KONYA'da O.A. (30), gittiği eğlence mekanında tartıştığı güvenlik görevlisi A.C.C. (31) tarafından dövüldü. O.A.'nın bacağında kırıklar, yüzünde yaralar oluşurken; gözaltına alınan A.C.C. tutuklandı. A.C.C. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan dava açılırken, tutuklu sanık ilk duruşmada tahliye edildi.

Olay, 11 Kasım 2024'te Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde bir eğlence mekanında meydana geldi. O.A., nişanlısı D.K. ve arkadaşlarıyla birlikte alkollü eğlence mekanına gitti. O.A. iddiaya göre, kadınlar tuvaleti önünde nişanlısı D.K.'nin kolunu tutup, kısa süre tartıştı. Bu sırada gelen görevliler, O.A.'ya tuvaletin önünde durmaması gerektiğini söyledi. O.A.'nın tepki göstermesi üzerine güvenlik görevlilerinden A.C.C. ile arasında tartışma çıktı.

GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI

Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. A.C.C. tarafından dövülen O.A., dışarı çıkartıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan O.A. ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. O.A.'nın sol bacağında kırıklar olduğu, yüzünde yaralar oluştuğu ve genel durumunun iyi olduğu belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınan güvenlik görevlisi A.C.C. de 12 Kasım'da sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

'MEKANIN DIŞINA ÇIKARDIM'

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında A.C.C. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan 4,5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan A.C.C., duruşmadaki savunmasında, "Olay günü kız arkadaşıyla birlikte kadınlar tuvaletinin önünde, kız arkadaşının kolundan tutup, sarsarak tartışıyorlardı. Tartışma ve aynı zamanda tuvaletin de giriş çıkışını kapatıyor olmalarından dolayı nazik bir şekilde girişi kapatmamaları ve müsait olan alanda konuşmalarına devam etmelerini rica ettim. Fakat rica ettiğim kişi, ricaya karşılık olarak agresif tavır sergileyip, hakaretler etmeye başladı. Bu tavır üzerine kendisinden mekanı terk etmesini rica ettim. Yine agresif tavırlar sergilemeye devam edince, o kişiyi mekandaki huzurun bozulmaması ve diğer müşterilerin de rahatsız olmaması adına mekanın dışına çıkardım" dedi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Duruşma sonunda mahkeme, A.C.C.'nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Diğer yandan olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; O.A.'nın mekandan dışarı çıkartılması ve o sırada yaşanan arbede yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Konya'da Eğlence Mekanında Güvenlik Görevlisi Tartışma Sonucu Tutuklandı - Son Dakika

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