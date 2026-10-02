Konya'da eski ev arkadaşını okulda öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi - Son Dakika
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Konya'da eski ev arkadaşını okulda öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi

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Konya'da eski ev arkadaşı rehberlik öğretmenini okulda silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Mahkeme haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı.

Konya'da, tartıştığı eski ev arkadaşı rehberlik öğretmenini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Berkehan Oluk (28) katılmadı, maktul Muhammed Öz'ün (33) yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen, maktulle aynı okulda görev yapan tanık İ.B, olay günü sanığın hızlı şekilde okula giriş yaptığını söyledi.

Sonrasında bir patlama sesi duyduğunu belirten İ.B, "Sanık okuldan elinde av tüfeğiyle çıktı. Bahçede onu gördüğümde çocuklara zarar gelmesin diye refleksle tuttum, elinden tüfeği aldım. Diğer öğretmen arkadaşlarımla sanığı tuttuk ve polise haber verdik." dedi.

Maktulün annesi Cemile Doğan da sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadan "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Berkehan Oluk, Fetih Mahallesi'nde 12 Haziran 2025'te Muhammed Öz'ü görev yaptığı okulda tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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