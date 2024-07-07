Konya'da FETÖ'ye üye olan 2 firari hükümlü yakalandı

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Konya'da FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Konya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (52) ile 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'nin (54) gizlendiği adresler tespit edildi.

Gözaltına alınan H.A. ve M.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.