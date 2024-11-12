Konya'da Fidan Dikim Etkinliği - Son Dakika
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Konya'da Fidan Dikim Etkinliği

Ceza İnfaz Kurumları personeli, Adalet Ormanı'na 550 fidan dikti. Başsavcı teşekkür etti.

12.11.2024 12:47
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında Ceza İnfaz Kurumları ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelince fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Adalet Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında 550 fidan daha toprakla buluşturuldu.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, ülkenin çeşitli yerlerinde dikilen milyonlarca fidanın geleceğe nefes olmasını dileyerek, etkinliğe katılan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Fidan dikim etkinliğine; Konya Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Ay, Konya Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Konya Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Tuncer Çetin, Ramazan Okur, Ali Eğri, İzzet Yurteri, Lütfü Boyalı, Cumhuriyet Savcısı Murat Küçük ile denetimli serbestlik müdürlüğü ve ceza infaz kurumu personeli katıldı.

Kaynak: AA

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