Konya\'da Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Emre Topoğlu, Konya'da "Bir Işık, Bin Değer: Fotoğraflarla Değerlerimiz" fotoğraf yarışması sergisi ödül törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde düzenlenen "Doğumunun 1500. Yılında Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (S.A.V.)" temalı "Bir Işık, Bin Değer: Fotoğraflarla Değerlerimiz" fotoğraf yarışması sergisi ödül töreni, Topoğlu'nun katılımıyla Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda sinevizyon gösterisi ve koro dinletisi yapıldı.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.