Konya'da Fuhuş Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika
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Konya'da Fuhuş Operasyonu: 9 Gözaltı

Konya\'da Fuhuş Operasyonu: 9 Gözaltı

Karapınar'da yapılan eş zamanlı fuhuş operasyonunda 9 kişi tutuklandı. Operasyonda döviz, Türk Lirası ve bir av tüfeği ele geçirildi.

28.01.2025 13:01  Güncelleme: 13:04
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KONYA'nın Karapınar ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği, Karapınar ilçesinde fuhuş operasyonu düzenledi. 105 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda daha önce belirlenen 12 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 237 bin TL değerinde döviz ve Türk Lirası, 1 adet pompalı yivsiz av tüfeği ve 6 adet av fişeği ele geçirildi. Yabancı uyruklu 11 mağdur kadında ifadelerinin ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişi, 'Fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve fuhşun yolunu kolaylaştırma' suçlarından tutuklandı.

Haber Mehmet OKUYUCU KARAPINAR KONYA DHA

Kaynak: DHA

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