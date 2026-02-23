Konya'da Gazzeli Ailelerle İftar - Son Dakika
Konya'da Gazzeli Ailelerle İftar

23.02.2026 11:50
Başkan Altay, Gazzeli ailelerle iftar yaptı ve birlik mesajı verdi, Gazze'ye barış temennisinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da misafir edilen Gazzeli ailelerle iftar programında bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Altay, Akyokuş Kasrı'nda düzenlenen programda, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Gazzelilerin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Altay, şunları kaydetti:

"İnşallah burada güzel günleriniz geçer. Birlikte iyi ilişkiler kurarız. Konya, bizi tercih ettiğiniz için çok mutlu. Sizlerin burada olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz ama bir taraftan da inşallah bu Gazze'den uzaktaki son iftarınız olsun diye dua ediyoruz. İnşallah yaşanan tüm acılar sona ersin, bir an önce memleketlerinize dönün, oradaki kardeşlerinizle huzur içerisinde ramazanı idrak edin. Bu sofraları Gazze'de kuralım, biz de size misafir olalım istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bizlere dua etmeyi unutmayın. Buradaki süreciniz Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat takip ediliyor. İlk günden itibaren Gazze'de barışın inşası için çok büyük gayret sarf ediyor. İnşallah o günleri de hep birlikte görelim diye dua ediyorum. Gazze'deki iftarda buluşmak üzere inşallah."

Programda Gazzeli aileler de kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı Başkan Altay'a ve Konyalılara teşekkür etti.

Kaynak: AA

