Gökgöl Kurudu, Kuşlar Terk Etti - Son Dakika
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Gökgöl Kurudu, Kuşlar Terk Etti

Gökgöl Kurudu, Kuşlar Terk Etti

Konya'nın Kulu ilçesinde bulunan Gökgöl, göçmen kuşların üreme alanı olarak biliniyordu. Ancak bu yıl tamamen kuruyan göl, kuşların göç etmesine neden oldu. Gökgöl'ün kuruması, Tuz Gölü'nü de etkileyecek.

11.09.2024 14:51
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Konya'nın Kulu ilçesinde göçmen kuşlara ev sahipliği yapmasıyla Önemli Doğa Alanı (ÖDA) olan Gökgöl kurudu.

İlçenin 24 kilometre batısında Tuz Gölü Havzası içinde yer alan tatlı su gölü, 1996'da sit alanı ilan edildi.

Yer altı suları, küçük dereler ve Tuz Gölü'nü de besleyen Samsam Deresi'nden beslenen Gökgöl, 50 hektarlık alanıyla birçok göçmen kuşun üreme alanıydı.

Geçen yıl büyük ölçüde suları çekilen bu yıl da tamamen kuruyan gölü kuşlar terk etti.

"Tabiat canlılığı kalmadı"

Mahalle sakinlerinden 63 yaşındaki Hasan Gölcük, AA muhabirine 1969'da su taşkınını önlemek amacıyla yapılan setle Gökgöl'ün oluştuğunu anlattı.

Gölcük, "Samsam Gölü dolup taştığı için evlere zarar vermeye başlayınca 1969'da Devlet Su İşleri kanal açtı ve suyun önüne Kozanlı Belediyesi bent yaparak Gökgöl'ü ortaya çıkardı. 1970'ten 2023'e kadar su vardı. Bu yıl da çiftçiler tarafından suyun kesilmesi ve iklim değişikliği nedeniyle göl tamamen kurudu. Göl artık beslenmemeye başladı. Tabiat canlılığı kalmadı." dedi.

Gölde geçmişte 185 çeşit kuş türü olduğunu dile getiren Gölcük, gölün balık çeşitliliği açısından da zengin olduğunu söyledi.

Gölcük, zaman zaman balık tutmak için göle geldiğini dile getirerek, "Kuş gözlemcileri aylarca kalıyorlardı, kuşlarla ilgili çok çalışmalar vardı. Gökgöl'ün kuruması Tuz Gölü'ne zarar verir çünkü Tuz Gölü'nü besliyordu. Artık Gökgöl'ü görmek istemiyorum, o manzaraya içim acıyor. Biz balık tutmaya giderdik, piknik yapardık. Kozanlı dışından insanlar pikniğe gelirdi, Kayseri'den bile gelen vardı." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gökgöl Kurudu, Kuşlar Terk Etti - Son Dakika

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