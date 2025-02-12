Konya'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, 4 araçtan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kılıçarslan Mahallesi'nde 4 araçtan ziynet eşyası, para, kredi kartı ve elektronik eşyaların çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarından, şüphelinin 6 suçtan kaydı bulunan S.B. (33) olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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