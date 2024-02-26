Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Konya\'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Konya Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Alaylar 2 Mahallesi Bilge Kaan Caddesi girişinde Adem Özel yönetimindeki 42 ATM 883 plakalı otomobil, Melih Soyluoğlu idaresindeki 42 AJA 155 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Melih Soyluoğlu yaralandı. Yaralı ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

26.02.2024 16:28  Güncelleme: 16:29
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Konya Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alaylar 2 Mahallesi Bilge Kaan Caddesi girişinde Adem Özel yönetimindeki 42 ATM 883 plakalı otomobil, Melih Soyluoğlu idaresindeki 42 AJA 155 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada Melih Soyluoğlu yaralandı.

Yaralı ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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