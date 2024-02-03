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Konya'da iş yerindeki yük asansörü düştü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da iş yerindeki yük asansörü düştü, 3 kişi yaralandı

Konya\'da iş yerindeki yük asansörü düştü, 3 kişi yaralandı

Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde bulunan bir iş yerindeki yük asansörü, içinde 3 kişi olduğu sırada depoya düştü. Abdullah S., Muhammet Talha A. ve Musa B. isimli kişiler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Abdullah S'nin durumu ağır. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yapıyor.

03.02.2024 18:59
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Konya'da bir iş yerindeki yük asansörünün düşmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'ndeki bir iş yerinde bulunan yük asansörü, içinde 3 kişinin olduğu sırada depoya düştü.

Asansördeki Abdullah S. Muhammet Talha A. ve Musa B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürülen yaralılardan Abdullah S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: AA

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