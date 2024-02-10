Konya'da iş yerindeki yük asansörünün düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konya'da iş yerindeki yük asansörünün düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Konya\'da iş yerindeki yük asansörünün düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde bulunan bir iş yerindeki yük asansörünün 3 Şubat'ta düşmesi sonucu ağır yaralanan Abdullah Sarıkaya, tedavi gördüğü Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada, Muhammet Talha A. ve Musa B. de yaralanmıştı.

10.02.2024 12:49
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Konya'da iş yerindeki yük asansörünün düşmesi sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'nde bir iş yerindeki yük asansörünün 3 Şubat'ta düşmesi sonucu yaralananlardan Abdullah Sarıkaya, tedavi gördüğü Konya Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada, Muhammet Talha A. ve Musa B. de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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