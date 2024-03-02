Konya'da AGD ve MGV Üyeleri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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Konya'da AGD ve MGV Üyeleri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

Konya\'da AGD ve MGV Üyeleri İsrail\'in Gazze\'ye Saldırılarını Protesto Etti

Konya'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla Kültür Park'ta bir araya geldi. AGD ve MGV üyeleri, pankartlar açarak Kur'an-ı Kerim okudu. Konuşmalarında Kudüs'ün kutsallığına vurgu yapan grup, Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekti ve Filistinli kardeşlerin acısının görmezden gelinemeyeceğini belirtti. Program, sloganlar atılarak okunan dua ile sona erdi.

02.03.2024 22:53  Güncelleme: 23:04
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Konya'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Kültür Park'ta bir araya gelen AGD ve MGV üyeleri, "Zafer inananlarındır ve zafer yakındır", "Kudüs coğrafi değil imani bir meseledir" yazılı pankartlar açtı, Kur'an-ı Kerim okudu.

Ali Rıza Yanar, grup adına yaptığı konuşmada Kudüs'ün yeryüzünün en kutsal şehirlerinden olduğunu belirtti.

Kudüs'ün muhafızı konumundaki Gazze'de yaşatılan zulüm karşısında söyleyecek söz kalmadığını ifade eden Yanar, "Rabb'imizin bizlere kardeş ilan ettiği gencecik müminler kurşunlarla, bombalarla, kitle imha silahlarıyla öldürülüyor. Kanlarının döküldüğünü, evlerinin yıkıldığını, kısacası alenen, göz göre göre soykırıma maruz bırakıldığını görmekteyiz. Filistinli kardeşlerimiz kendi evlatlarının cesetlerini sokaklardan topluyor. Bu acı görmezden gelinemez." diye konuştu.

Sloganların atıldığı program, okunan duayla sona erdi.

Kaynak: AA

Anadolu Gençlik Derneği, İsrail, Kudüs, Konya, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da AGD ve MGV Üyeleri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da AGD ve MGV Üyeleri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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