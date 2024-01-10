Konya\'da Kaçak Patlayıcı Üretimi Yapan İmalathaneye Operasyon

Konya'da kaçak patlayıcı üretilen imalathaneye yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesindeki bir iş yerinde kaçak patlayıcı üretimi yapıldığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, belirlenen adreste yaptığı aramalarda, patlayıcı yapımında kullanılan 1 ton 306 kilogram kimyasal madde, 202 bin maytap, 8 havai fişek, 345 meşale, 9535 sis bombası ve 7 yanıcı madde ele geçirdi.

Operasyonda, imalathanedeki 4 şüpheli gözaltına alındı.