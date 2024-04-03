Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ilçesinde gümrük kaçağı tütün ve tütün mamulleri, tabanca ile kozmetik ürün bulunduğu tespit edilen 9 iş yeri, 3 depo ve 2 eve operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, 594 bin boş makaron, 18 bin 250 paket doldurulmuş sigara, 1200 paket gümrük kaçağı sigara, 124 kilogram nargile tütünü, 218 kilogram kıyılmış tütün, 18 sigara dolum, jelatinlime ve kompresör makinesi ile 5950 tıbbi ürün ele geçirildi.
Ereğli ilçesinde ise ekipler, şüphe üzerine arama yaptıkları bir tırın dorsesinde 18 tabanca buldu.
Operasyonlarda yakalanan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Konya'da Kaçakçılık Operasyonunda 14 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Enis Kervan'ın daveti üzerine iftar sofrasına konuk oldu. İftar yemeğinde Prizren'e has sadece Ramazan aylarında sofralarda bulunan yumurtalı pitayka ile diğer geleneksel yemekler ikram edildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgaya jandarma ekipleri müdahale etti. Yapılan aramalarda, bir şahsa ait ahırda gizlenmiş 3 adet uzun namlulu silah, 10 şarjör, ruhsatsız bir av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kalenin Uşağı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ramazan ayı boyunca vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtıyor. Dernek başkanı Nihat Bulut, şu ana kadar 10 bin ekmek dağıttıklarını ve kalan 5 günde günlük 2 bin ekmek olmak üzere toplamda 10 bin ekmek dağıtacaklarını belirtti.
Tunceli'de 4 kurum ortaklığında kaçak ürün, hijyen ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürlüğü, Tunceli Emniyet Müdürlüğü, Tunceli Belediyesi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri şehir merkezindeki kasap, manav, market ve şarküterilere yönelik denetimlerde bulundu.
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan gece kulübünde çıkan yangına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan yeni görüntülerde, gece kulübünün içinde oluşan ağır hasar görülüyor. Yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?