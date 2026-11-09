Konya\'da kamyona çarpan otomobilde 2 kişi öldü, 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Konya'da kamyona çarpan otomobilde 2 kişi öldü, 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'da Konya-Beyşehir kara yolu üzerindeki Altınapa Barajı yakınlarında otomobil park halindeki kamyona çarptı; kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Ağır yaralanan çocuk Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konya'da otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Konya-Beyşehir kara yolu Altınapa Barajı yakınlarında Mustafa K. (70) idaresindeki 33 ZH 985 plakalı otomobil, park halindeki 42 AG 604 plakalı kamyona çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Senem K. (65) yaşamını yitirdi, Kerem A. (3) ise ağır yaralandı.
Yaralı çocuk Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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