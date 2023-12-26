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Konya'da kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Konya'da kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ağaca çarpan kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen bir kişi kurtarılamadı.

Konya\'da kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
26.12.2023 - 00:17,
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde ağaca çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

O.Ç idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, Sancak Tramvay durağı yakınlarında, yoldan çıkarak rayları aşıp bir ağaca çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü O.Ç ve araçta bulunan S.K (22), S.S (19), S.T (21), Ş.K (16) ve A.S (18) ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan A.S, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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