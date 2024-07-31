Konya'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alaaddin E. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Konya-Beyşehir kara yolunun 19. kilometresi Derbent kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile yolcu olarak bulunan Hasan E. kamyonette sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sıkışan 2 kişi ekipler tarafından araçtan çıkarılarak Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Konya'da Kamyonet Devrilmesi: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?