Konya'da KKKA Şüphesiyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Konya'da KKKA Şüphesiyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti

13.06.2026 22:42
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Emekli Dursun D., kene ısırması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedavi edildi.

Konya'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

İzmir'de yaşayan ve tatil için eşiyle memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ne gelen 65 yaşındaki emekli Dursun D'ye kene tutundu.

Bir süre sonra rahatsızlanan Dursun D, önce Derebucak Devlet Hastanesi'ne, ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Rahatsızlığının ilerlemesi sonucu Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Dursun D'nin, doktorlara evlerinin bahçesinde vücuduna kene tutunduğunu, eşinin ise keneyi çıkardığını anlattığı öğrenildi.

Bu bilgi üzerine KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Dursun D, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ailesi tarafından teslim alınan Dursun D'nin cenazesi, doğup büyüdüğü Kayabaşı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da KKKA Şüphesiyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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