Konya\'da küçükbaş hayvan yüklü kamyonet devrildi, 2 kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Yunak ilçesinde küçükbaş hayvan yüklü kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Hüseyin E'nin (43) kullandığı küçükbaş hayvan taşıyan 20 U 2095 plakalı kamyonet, Karataş Mahallesi'nde aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, devrilen kamyonetteki sürücü ile yanındaki Ömer T. (44) hayatını kaybetti. Olayda, 20 küçükbaş hayvan da öldü.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bir süre trafiğe kapatılan yol kamyonun kaldırılmasıyla yeniden açıldı.
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